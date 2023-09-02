Ordu'da 'Üç Kız' Heykeli Onarıldı ve Koruma Altına Alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılıp, tahrip edilen 'Üç Kız' heykeli, onarılıp yeniden yerine konuldu. Şehrin sembolü olan heykeller, kamera ile koruma altına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılıp, tahrip edilen 'Üç Kız' heykeli, onarılıp yeniden yerine konuldu. Şehrin sembolü olan heykeller, kamera ile koruma altına alındı.

Taşbaşı Mahallesi'nde seyir terası konumundaki açık alana, 17 yıl önce 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenerek yapılan 'Üç Kız' heykeli yerleştirildi. Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016'da gövdesinden kırılıp, zarar verildi. Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrılırken, nisan ayında da heykeller 4'üncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin ayağını gövdesinden ayırdı. Belediye, durumu polise bildirdi. Soruşturma kapsamında heykellere zarar veren kişi veya kişilerin izine rastlanılmadı.

HEYKELLER BAKIMA ALINDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, heykellerin onarılması için çalışma başlattı. Uzman ekiplerce yerlerinden sökülen heykeller, bakıma gönderildi. Heykeltıraşlar tarafından yaklaşık 4 ay süren çalışma kapsamında kırılan ve tahrip edilen parçalarının yerine yenilerinin montajı gerçekleştirildi. Eski görünümüne kavuşan heykeller, yeniden yerlerine yerleştirildi. Şehrin sembolü haline gelen heykellerin bulunduğu alanda da çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, heykellerin yeniden saldırıya maruz kalmaması için bölgeye 2 güvenlik kamerası yerleştirip, 7 gün 24 saat takibe aldı.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM'

Taşbaşı Mahalle Muhtarı Reşit Arif Gürsoy, heykellerin yeniden mahallelerine yerleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilindiği üzere Ordu'yu tanıtan ve Taşbaşı Mahallesi'nin simgesi olan 'Üç Kız' heykeli, geçen kasım ve nisan ayında saldırıya uğramıştı. İki heykelin ayağı gövdesinden ayrılmıştı. Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler de mahallemizin çocuğu olması ve buranın durumunu bildiği için heykellerdeki hasarların giderilmesi için bakım yaptırdı. Bu kapsamda heykelleri alarak götürmüştü. Bundan 4 ay sonra 'üç kız' heykeli ekipler tarafından getirilerek yerine konuldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

'KAMERALAR OLDUĞU SÜRECE SALDIRILAR CAYDIRICI OLUR'

Heykellerin güvenlik kamerası ile korumaya alınmasının saldırılara karşı caydırıcılık oluşturacağını belirten Gürsoy, "Heykelleri korumak için belediyemiz güvenlik kamerası taktı alana. Kameralar olduğu sürece saldırılar caydırıcı olur. İnşallah bu saldırılar olmaz. Buraya dadananlar da bundan vazgeçer. Bu heykellere yapılan saldırıları biz anlayamıyoruz. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz. Temennimiz bu" diye konuştu.

'SANATA OLAN SAYGIMIZ ARTARSA ZARAR VERİLMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Mahallede oturan Mustafa Yöntem ise "Türkülere konu olan bir yer burası. 'Üç kız' heykeli türküdeki sözleri yansıttığı için bunu kırmaları abesle iştigal. İnsanoğlu kafasındaki sanatı yerleştiremediği ve sanata saygısı olmadığı sürece ne yazık ki bunlara zarar veriyorlar. Aslında vermeseler çok güzel olur. Çünkü doğa ile iç içe bir yer olduğu için yerli veya yabancı misafirler buraya gelerek fotoğraf çekiniyorlar. Belediye kamera koyarak buraya koruma altına almış. İnşallah bu kameralar çalışır. Kamera belki kötü niyetli insanlara karşı caydırıcı olur. Sanata olan saygımız artarsa bu tür şeylere zarar verilmez diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.