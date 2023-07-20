Ordu'da Türkiye'nin 128'inci millet bahçesi için yıkım çalışmaları tamamlanıyor

Ordu'da, Türkiye'nin 128'inci millet bahçesinin yapılacağı alan olan 19 Eylül Stadyumu'nda yıkım çalışmaları yüzde 90 tamamlanırken, moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ordu Millet Bahçesi'nin şehir merkezi için önemli bir yeşil alan olacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin 128'nci millet bahçesinde yıkım çalışmaları yüzde 90 tamamlandı

ORDU - Ordu'da, Türkiye'nin 128'inci millet bahçesinin yapılacağı alan olan 19 Eylül Stadyumu'nda yıkım çalışmaları yüzde 90 tamamlanırken, moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Millet bahçesi olan şehirlere Ordu da katılırken, Türkiye'nin 128'inci millet bahçesi için çalışmalar devam ediyor. 16 Mayıs tarihinde çalışmaların başladığı alanda yıkım çalışmaları yüzde 90 tamamlanırken, bir taraftan da moloz kaldırma işlemleri sürüyor. Yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanan Ordu millet Bahçesi'nin içerisinde ise çeşitli sosyal alanların bulunacağı belirtiliyor.

"Böyle bir alana ihtiyaç vardı"

Vatandaşlar Ordu Millet Bahçesi'nin şehir merkezi için gerekli olduğunu ve insanların burada rahat nefes alabileceklerini belirterek, "Bu statta çok maçlara geldik ve Orduspor'u çok destekledik. Buranın millet bahçesi yapılmasına çok sevindik. Şehir merkezinde ailecek gidilecek ferah bir yer azalmıştı, vatandaşlar için güzel bir yer olacak diye düşünüyoruz. Çalışmalar da hızlı bir şekilde ilerliyor, buraları bu hale getirmek kolay değil. Hızlı bir yol alındı ve alan şuanda meydana çıktı. İnşallah bu tür alanların her ilde çoğalmasını istiyorum, yeşil alanların burada da olmasını temenni ediyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlanır" ifadelerine yer verdiler.