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Ordu'da tünelden geçen tırda çıkan yangın söndürüldü

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Nefise Akçelik Tüneli'nde seyir halindeki bir tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, dorsesindeki mercimeğin bir kısmı zarar gördü. Tünel bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.