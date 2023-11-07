Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada, tarım aracının dereye düşmesi sonucu sürücünün eşi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Kargalı Mahallesi'nde, Mehmet Güleç (65) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Havva Güleç (63), olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan Mehmet Güleç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam