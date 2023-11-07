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Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada, tarım aracının dereye düşmesi sonucu sürücünün eşi hayatını kaybetti.