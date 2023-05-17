Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.
Mustafa Hekim yönetimindeki 52 PB 162 plakalı otomobil, ilçenin Çerli Mahallesi'nde refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Ali Akçay, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akçay, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Yaşam