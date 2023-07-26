Ordu'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi mevkiinden serinlemek için denize giren Sezen Yıldız (43), bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından ulaştıkları Yıldız'ı kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.