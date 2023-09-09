Ordu'da Rüzgar Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı

Ordu'da rüzgar nedeniyle denize girilmesinin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de Rip akıntısı oluştuğu belirtildi. Bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.