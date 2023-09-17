Ordu'da patpat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Kabataş ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Elbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen patpatın altında kalan eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Elbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Cenik'in (60) kullandığı patpat eğimli yolda devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen patpatın altında kalan eşi Gülizar Cenik (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Gülizar Cenik'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU