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Ordu'da Paramotor Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Ordu'da Paramotor Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen paramotor kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde paramotor kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, Demas Plajı'nda kalkıştan kısa süre sonra yere düştü.

Kazada Erdoğan ve paramotorda yolcu olarak bulunan Yakup Koçan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bazı vatandaşların cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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Kaynak: AA / Hayati Akçay - Yaşam

Fatsa Ordu Yaşam Haberler

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