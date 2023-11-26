Ordu'da okullardaki ara tatil boyunca 5 vakit namazını camide kılan 30 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Altınordu ilçesinde Aziziye Yalı Camisi'nde, çocuklara yönelik "Güle Oynaya Camiye Gel, Namazlarını Tamamla, Bisikletini Kazan" programı düzenlendi.

Program kapsamında 7-15 yaş aralığındaki 39 çocuk, 11 Kasım Cumartesi sabah ve 17 Kasım Cuma yatsı vakti arasındaki namazlarını camide kıldı.

Cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte, programa katılan 30 çocuğa hayırseverlerin desteğiyle bisiklet, 9 çocuğa da 1000'er lira hediye verildi.

Aziziye Yalı Camisi İmam Hatibi Muhammed Kılıç, gazetecilere, bir hafta önce ara tatilde program düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçladıkları programla günün 5 vakte ayrıldığını anlatmak istediklerini belirten Kılıç, hafta boyunca çocuklarla yaptıkları programlarla çok güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

Kılıç, bu süreçte birbirlerine çok güzellikler kattıklarını vurgulayarak, "Dersler yaptık, sinevizyon gösterileri yaptık. En güzel mesele belki de hayatlarında inşallah yaşamak isteyecekleri çok güzel bir şey oldu. Aileleriyle beraber aynı safta bir hafta boyunca aynı namazı kılmış olmanın, Rablerine el açıp babalarıyla anneleriyle beraber dua etmiş olmanın güzelliğini yaşadılar. Bizler de bu güzelliğe şahit olduk." dedi.

Organizasyona emek veren, maddi manevi imkanlarını seferber eden herkese teşekkür eden Kılıç, "O sabah namazlarına koşarak gelen, yatsı namazlarına seve seve gelen bu yavrularımıza teşekkür ediyorum. Ben bu güzel organizasyonun daha büyüyerek devam etmesini, ülke çapında, hatta dünya çapında devam etmesini temenni ediyorum. Rabbimden dua ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, programa desteğini eksik etmeyen İl ve Artınordu İlçe Müftülüğüne teşekkürlerini sundu.