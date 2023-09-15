Ordu'da okul servislerine sıkı denetim

Ordu'da polis ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi. Denetimlerde sürücülerden gerekli evraklar istendi ve araçların durumu kontrol edildi. Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı ve çikolata ikramı yapıldı.

Ordu'da okul servislerine yönelik sıkı denetim

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte denetimler arttırıldı. Denetimlerde sürücülerden Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden alınan yetki belgesi, güzergah belgesi, 6 ayda bir alınan bakım-onarım formu, mesleki yeterlilik belgesi, araçta hostes olup olmadığı, hostes varsa Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetki belgeli olup olmadığı gibi evraklar istenildi. Araçlarla ilgili olarak da, filmli cam bulunan, ses sistemi olan, havalı korna olan araçlar denetlendi, araçların temiz olup olmadığı kontrol edildi.

Denetim esnasında polis ekipleri araç içerisinde bulunan öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatırken, kemerlerin nasıl takılacağı yönünde de bilgilendirmelerde bulundu, araçlarda yolcu olup olmadığı denetlendi.

Yenal Demir isimli servis şoförü, denetimlerin sürekli olarak yapılmasının kendileri için güzel olduğunu söyledi. Bu sayede her şeyin kontrol altına olduğunu ifade eden Demir, "Biz de sürücüler olarak kurallara uymaya sürekli olarak gayret gösteriyoruz. Denetimleri yapılması bizler, öğrenciler ve veliler açısından memnuniyet verici" diye konuştu.

Denetimler sayesinde kurallara daha çok uyulduğunu söyleyen İbrahim Göl isimli servis sürücüsü, kendilerinin de hostes ile birlikte öğrencilere sürekli olarak kurallara hatırlattıklarını belirtti.

Polis ekipleri tarafından öğrencilere ayrıca çikolata ikramında da bulunuldu.