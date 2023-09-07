Ordu'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

ORDU'nun Korgan ilçesinde küçükbaşları otlatmak için yaylaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Emirhan Dolak'ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Gölette ve karada sürdürülen çalışmalarda ekipler, küçük çocuğun izine rastlayamadı.

5 Eylül'de Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası'na küçükbaşları otlatmaya giden Emirhan Dolak'tan haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak'ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi. Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

ÇALIŞMALAR BUGÜN DE DEVAM ETTİ

AFAD, UMKE, jandarma, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama- Kurtarma ekiplerinin yanı sıra komandolar, bugün de gölet ve çevresinde arama- kurtarma çalışmalarına devam etti. Suda ve karada yapılan çalışmalarda Emirhan Dolak'ın izine rastlanılmadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.