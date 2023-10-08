Ordu'da İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Ordu'da bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerindeki malzemeler hasar gördü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da iş yeri yangını

ORDU - Ordu'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Eskipazar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya ve demir atölyesinin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Buzdolabından çıktığını düşünülen yangında yaralanan olmazken, işyerindeki malzemeler hasar gördü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.