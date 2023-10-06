Ordu'da haber alınamayan kişi bahçede ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Hasan Usman'dan birkaç gündür haber alamayan akrabaları, fındık bahçesinde ölü buldu. Usman'ın vücudunun hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi bahçede ölü bulundu.

Oğmaca Mahallesi'nde iki katlı evde yalnız yaşayan Hasan Usman'dan (63) birkaç gündür haber alamayan akrabaları, bölgede arama çalışması yaptı.

Usman'ı, evin yaklaşık 100 metre aşağısındaki fındık bahçesinde yatar vaziyette bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Usman'ın vücudunun hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendiriliyor.

Usman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Usman'ın kuzeni Bilal Usman, gazetecilere, üç gecedir evin ışığının yanmaması üzerine şüphelendiğini söyledi.

Kalp ve KOAH hastalığı bulunan, ciğerlerinden rahatsız amcasının oğlunun tedavi gördüğünü belirten Usman, dün akşam Hasan Usman'ın şehir dışında yaşayan oğlunu telefonla arayarak evin ışıklarının yanmadığını ilettiğini kaydetti.

Usman, "Oğluna telefonda, 'Baban görünmüyor, acaba karakolda veya hastanede mi?' diye sordum. Araştırıp öyle bir durum olmadığını söyledi. Daha sonra komşuma, 'Bir de bahçeye bakın.' demiş. Sabah gelip bahçeye bakıyorlar ve bu olayla karşı karşıya kalıyorlar." dedi.