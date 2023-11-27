Ordu'da fırtınada yolcu uçağı tehlikeli inişten son anda döndü

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde fırtınada pilotu iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

1)İZMİR'DEKİ TAŞKIN; BİNİ AŞKIN EV VE İŞ YERİ ETKİLENDİ (3)

'DENİZ SEVİYESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK'

İklim Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, İzmir'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle, Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Dalfes, "İzmir'de yaşanan yağış, fırtınayla birlikte deniz taşması, deniz suyu ortalama sıcaklarının artmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. 2023, hem karada hem de okyanuslardaki ortalama yüzey sıcaklıklarının rekor kırdığı bir yıl oldu. Temmuz ayının tamamında, ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,51 derece üzerinde gerçekleşti. İklim değişikliğinin etkilerini artan ekstrem hava olaylarının sıklığında ve süresinde gözlemleyebiliyoruz. İklim değişikliğinin etkileri yavaşlasa bile, deniz seviyesi yükselmeye devam edecek. Bu nedenle üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için deniz seviyesi yükselmesinin etkilerinin araştırılması çok önemli. Deniz Seviyesi Yükselmesinin İstanbul ve İzmir'e Olası Etkileri Raporu için yaptığımız incelemelerde İzmir'de deniz seviyesindeki değişimin en çok körfezi etkileyeceğini öngörmüştük" dedi.

Özellikle Kordon'daki rıhtımın, dalgaları kıracak ve yansıtacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini ifade edip, Küresel Denge Derneği çatısı altında hazırladıkları rapora da değinen Prof. Dr. Dalfes, "Araştırmayı yaparken, özellikle fırtına kabarmasına bağlı olarak gerçekleşen su baskınları hakkında veri kaydının olmaması ivedilikle düzenlenmesi gereken bir ihtiyaç. Kamu kurumlarının bütüncül bir bakış açısı ile bilimsel verilerin ışığında bugünden geleceğe yönelik tahminleri yapabilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde insanların ve kentlerin yakın gelecekteki iklim krizlerine cevap üretebilmesi mümkün olabilir" diye konuştu.

İZMİR/DHA

====================================================

3)İSKENDERUN'DA CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

SAMANDAĞ'DA DENİZ TAŞTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu taştı. Taşan su, Deniz Mahallesi'ne doğru ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Samim SELÇUK/SAMANDAĞ(Hatay),

======================================================

4)FIRTINA NEDENİ İLE PİSTE İNEMEYEN UÇAK, KAMERADA

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde fırtınada pilotu iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ordu'da iki gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün İstanbul- Ordu seferini yapan bir yolcu uçağı, fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na inişe geçtiği sırada fırtına nedeni ile havada dengesini kaybetti. Sola yatan uçak, tekerleklerini piste değdirmeden yeniden havalandı. Pisti son anda pas geçen uçak daha sonra kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.