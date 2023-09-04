Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 5'i çocuk 17 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bu sabah saat 06.20 sıralarında ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Süleyman Set (45) kontrolündeki minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada S.S. (37), S.H. (37), N.A.H. (6), Ü.G. (8), C.S. (18), S.A. (49), M.A.A. (27), A.G. (52), Ç.G. (15), G.H. (17), S.U. (63), Y.E.H. (16), E.A. (44), M.A. (20), G.A. (41), Y.A. (59) ve N.U. (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.