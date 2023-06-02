Ordu'da el emeği ürünler sergilendi

ORDU Ordu'nun Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde el emeği ürünleri sergisi açıldı.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda dönem boyunca el sanatları üzerinde çalışma yapan kursiyer ve öğreticilerinin sergisi düzenlendi. Kırk alanda açılan birbirinden farklı el sanatları sergisinde keçe, takı, sepet örgüsü gibi birçok çalışma yer alırken, vatandaşlar ise sergiye büyük ilgi gösterdi.

"Hepsi el emeği ürünler"

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide el emeği ürünlerin kurs öğreticileri ve kursiyerler tarafından hazırlandığını ifade eden Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren kutlanmaya başladı. Bu yıl üçüncüsünü geçekleştiriyoruz. 1-7 Haziran arasında çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bizler de farkındalık oluşturmak ve insanların dikkatlerini çekmek için kurslarımızda yapılan işleri tanıtmak amacıyla iki gün Ünye Cumhuriyet Meydanı alanındayız. Burada bulunan kursta görevli arkadaşlarımızın el emeği ürünlerini vatandaşlarımızda görebiliyor. Biz yaklaşık 40 alanda kurs açabiliyoruz. Bu seneki çalışmalarımız içerisinde, keçe, takı, sepet örgüsü gibi çalışmalarımız var" dedi.

Yapılan etkinlikler öğrencilerin spor faaliyetleri ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.