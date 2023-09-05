Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı denizin rengi çamura döndü. Üreticiler de fındık hasadında zor anlar yaşadı.

Ordu'da denizin rengi çamura bulandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı denizin rengi çamura döndü.

Ünye'de geçen akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağışlarla beraber ilçe merkezinde bulunan ırmaklardan gelen sularla beraber deniz yüzeyi çamura büründü. Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynaklarından biri olan fındık mevsimi nedeniyle aşırı yağışlardan dolayı üreticiler de zor anlar yaşadı. Çoğu üretici yağan yağmurlardan dolayı bahçedeki fındıklarını toplayamadan evlerine geri döndü.

Yağışların etkili olduğu bazı bölgelerde tarım arazilerinde bulunan ürünler zarar görürken, üreticiler ise yağmurun bitmesi sonrası bahçesindeki fındığı toplamaya devam etti.