Ordu'da Denize Girmek Yasaklandı
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hava koşulları ve denizde oluşan dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
1)ORDU'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
ORDU'da dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı. Açıklamada, Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 (bugün) yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam