Ordu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Ordu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesince düzenlenen etkinliklerde denize çelenk bırakma, kano ve tekne yarışları, yüzme ve yağlı direkte bayrak kapma yarışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun deniz turizmi açısından önemli bir kent olduğunu belirtirken, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise bayramı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.