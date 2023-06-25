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Ordu'da cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Ordu'da cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bayram temizliği yaparken cam silerken dengesini kaybederek 2. kattan düşen Ayşe Başar hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, cam silerken dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düşen Ayşe Başar (37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci kattaki evinde bayram temizliği yapan Ayşe Başar, pencereye çıktı. 2 çocuk annesi Başar, camları sildiği sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Başar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Yaşam

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