Ordu'da cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Ayşe Başar, evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başar, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Şahincili Mahallesi'nde iki çocuk annesi Ayşe Başar, evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başar, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Yaşam