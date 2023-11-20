Ordu'da bir binanın çatı katında yangın çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının soba bacasından kaynaklandığı ve evin çatı kısmına yayıldığı belirtildi.

Ordu'da bir binanın çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının, soba bacasından kaynaklandığı ve evin çatı kısmına yayıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU