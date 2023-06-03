Ordu'da Belgesiz Hint Tavus Kuşu Besleyen Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belgesiz ve bulundurulma izni olmadan Hint tavus kuşu besleyen bir kişiye hem cezai işlem uygulandı hem de 3 kuşa el konuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belgesiz ve bulundurulma izni olmadan Hint tavus kuşu besleyen bir kişiye hem cezai işlem uygulandı hem de 3 kuşa el konuldu.

Fatsa'da bir adreste belgesiz bir şekilde Hint tavus kuşu bulundurulduğu ihbarını alan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri, Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçti. Kurtuluş Mahallesi'nde A.K. isimli vatandaşın evine giderek 3 adet Hint tavus kuşunun uygunsuz şartlarda beslendiğini tespit eden ekip, kuşları teslim alarak çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine naklini gerçekleştirdi. Kuşları evde besleyen şahsa ise 5 bin 252 TL para cezası uygulandı.

Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yayımlanan 'Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik' gereğince, belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulmasının yasak olduğunu söyledi. Biçim, "Bu hüküm nedeniyle bahse konu tavus kuşları HAYDİ polis ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulmuştur. Fatsa Belediye ekipleri olarak biz de hayvanların hayvan refahına uygun olarak hayvan ambulansıyla taşınmasını sağlayıp, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakillerini sağladık. Halkımızdan ricamız yaban hayvanları belirli kanunlara tabi ve bunlar herkesin evinde alıp besleyeceği hayvanlar değil. Yaban hayvanları ile ilgili taleplerin de başvurularak bilgi alınması ve yasalar çerçevesinde hayvanların sahiplenilmesinin yapılmasını söylüyoruz" dedi. - ORDU