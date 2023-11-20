Ordu'da bataklık alan parka dönüştürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bataklık alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile park haline getirildi. Cumhuriyet Engelsizler Parkı adı verilen proje kapsamında piknik, oyun ve yürüyüş alanları inşa edildi. Engelli vatandaşların da ihtiyaçlarına göre dizayn edilen parkta çeşitli sosyal ve spor alanları bulunuyor.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bataklık halindeki 20 dönümlük arazi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile yaşam alanına dönüştürüldü. Cumhuriyet Engelsizler Parkı adı verilen proje kapsamında alan üzerine piknik, oyun ve yürüyüş alanları inşa edildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kaderine denize sıfır noktada terk edilmiş bataklık alanın park yapılması için, Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Cumhuriyet Engelsizler Parkı Projesi adı altında çalışma başlattı. 20 dönümlük alan 1,5 yılda kurtarılarak park haline getirildi. Engelli vatandaşların da ihtiyaçlarına göre dizayn edilen ve ağaçlık içirişinde hayata geçirilen projede yürüyüş yolu, engelsiz kamelyalar, çeşme, çocuk oyun alanı, macera park, bebek bakım odası, mescit, abdesthane, satış büfesi, engellilere yönelik çok amaçlı spor sahası ve yine engelli sporculara yönelik bocce spor alanı ve 40 araçlık otopark yer alıyor.

'ŞİMDİ BURALARDA İNSANLAR GELİYOR'

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, öncesinde bataklık bir alanın şimdi mahalle sakinlerinin yeni yaşam alanı olduğunu söyledi. Özcan, 'Mahallemiz 40 yıllık bir mahalle. Bu görmüş olduğunuz alan bir bataklıktı. Şimdi buralarda insanlar geliyor, yaşamlarını sürüyorlar. Bu noktada Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler Beyefendiye çok teşekkür ediyorum' dedi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Mahalle sakinlerinden Funda Demirer ise, 'Önceden biz buradan geçemiyorduk. Çok çamurlu ve kirliydi. Yollar düzgün değildi. Ben İstanbul'dan yeni taşındım. Sırf bu park ve deniz için buraya geldim. Çok beğeniyoruz. Her sabah ve akşam buradayız' diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Osman Taş da, 'Ordu'ya müthiş bir yer kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada insanların canı sıkılmıyor. Akşamları gelip çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Burası önceden ağaçlık, gezilmez bir alandı. Burası müthiş bir eser oldu' ifadelerinde bulundu. (DHA)