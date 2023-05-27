Ordu'da Balık Tesisine Gelen Ayı Kamerada

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir balık tesisine gelip bir süre dolaş ayıyı, güvenlik kamerası kaydetti. Ayının platformda dolaşması ve balık yemine ulaşmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir balık tesisine gelip bir süre dolaş ayıyı, güvenlik kamerası kaydetti.

Topçam Barajı'ndaki alabalık tesisine gelen ayı, burada bir süre platform üzerinde dolaştı. Üzeri branda ile kapalı balık yemine ulaşmaya çalışan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının platformda dolaşması ve balık yemine ulaşmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.