Ordu'da 19 yıldır sokak kedilerine bakan kadın

Ordu'da yaşayan Ayla Gözükan, 19 yıldır her gün düzenli olarak sokak kedilerini besliyor, kedileri için dairesinden taşınmadığını belirtiyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Ayla Gözükan, 19 yıl önce bodrum katındaki bir kediyi alarak beslemeye başladı. Ardından kediler ile olan bağı güçlenen Gözükan, çevresinde gördüğü kedileri de beslemeye başladı. 19 yıldır mahallesindeki kedilerin hepsine bakmaya çalışan Gözükan, günlük 2 defa beslediği kediler ile ömrünün el verdiği sürece ilgileneceğini belirtiyor. Gözükan, aile apartmanında bulunan dairesini kediler için satmadığını, farklı bir yere taşınmak istemediğini söyledi.

Evinde de çok sayıda kediye baktığını söyleyen Ayla Gözükan, "Bu alışkanlık komşumun evinin bodrumuna yavrulayan kediyi oradan alarak başladı. Ben yavruları bahçelerden ve çöplerden alarak büyüttüm. Sonrasında kedilerin sayısı arttı ve 19 yıldır kedilere bakıyorum. Evde en az 10 tane kedim oldu. Dışarıda da kedilere bakıyorum, hasta olanları veterinere götürüyorum. Çok fazla destek olan olmuyor, kimi zaman tanıdıklarım kuru mama desteği veriyor "diye konuştu.

"Hepsi çocuğum gibi"

Kedilere bakmaktan yorulmadığını ancak mama ve su kaplarına zarar veren insanların kendisini üzdüğünü söyleyen Gözükan, "Kedilere bakmaktan çok zevk alıyorum onların hepsi benim çocuğum gibi. İnsanlar benim kaplarımı dökmese, mama kaplarıma dokunmasa hayat onlar için de daha güzel olacak. Hayvanlardan çok beni insanlar yoruyor. Torunlarım da kedileri çok seviyor. Hep birlikte güzel şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ben zaten dünyada her şeyin annesi olmayı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU