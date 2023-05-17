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Ordu 19 Eylül Stadı Millet Bahçesi Olacak

Yaşam Haberleri

Ordu'da bulunan 19 Eylül Stadı'nın yıkımına başlandı. Stadın 'millet bahçesi' olarak dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı ve yıkım işlemi devam ediyor.

ORDU'da 'millet bahçesi' olacak 19 Eylül Stadı'nın yıkımına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli Ordu 19 Eylül Stadı'nın 'millet bahçesi' olarak dönüştürülmesi için çalışmalara başlanıldı. Yıkım ihale süresinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde stada gelen ekipler, ilk olarak demir korkulukların kesimini ve koltukların söküm işlemlerini gerçekleştirdi. Ardından iki iş makinesi de kullanılark stattaki tribünlerin yıkımına geçildi. Yıkım işlemi devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Altınordu Eylül Ordu Yaşam Haberler

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