Ordinaryüs Prof. Cahit Arf'ın ABD'li damadından Türk mühendise Türkçe övgüler

ELAZIĞ - Bir dizi program dahilinde Elazığ'a gelen Türk matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Profesör Cahit Arf'ın ABD'li damadı Prof. Dr. Chadwich Dearing Oliver, 'Sedirin Babası' olarak bilinen yakın arkadaşı Yüksek Orman Mühendisi Prof. Dr. Melih Boydak'a Türkçe övgüler yağdırdı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yüksek Orman Mühendisi Prof. Dr. Melih Boydak adına oluşturulacak hatıra orman kurulumu ve fidan dikme programı düzenlendi. Bu çerçevede 600 fidanın toprakla buluşturulacağı hatıra ormanı, Prof. Dr. Melih Boydak'ın çocukluğunun geçtiği ve akrabalarının yaşadığı Kavak Pınar köyü Keban yolu Yukarı Çakmak mevkiinde oluşturuldu. Programa, Yüksek Orman Mühendisi Prof. Dr. Melih ve Gönül Boydak çiftinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerinden Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Türk matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Profesör Cahit Arf'ın damadı Prof. Dr. Chadwich Dearing Oliver, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ile müdür yardımcıları, işletme müdürü, teknik personel ile köy sakinleri katıldı.

"Onu tanımak, benim için bir onurdur"

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Chadwick Dearing Oliver, "Bugün Melih Boydak'ı onurlandırmak amacı ile sizlerle birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Melih Boydak fazlasıyla bu onuru hak ediyor. Çünkü Türkiye ve dünya ormancılığına büyük katkıları olmuştur. Melih, bir profesör, öğretim üyesi, fakülte dekanı ve üniversite rektör yardımcısı olarak topluma değerli katkılar yaptı. Kendisiyle, 1981 yılında İstanbul'da tanıştık. Uzun yılları kapsayan güçlü bir dostluk kurduk. İkimizde de silvikültür profesörüydük. Melih, beni Türkiye ormanlarında dolaştırdı ben de kendisini, Amerika Birleşik Devletlerinin ormanlarında dolaştırdım. Melih, Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerde dersler verdi. Amerika Birleşik Devletlerindeki bir üniversitede, ben ise Türkiye' deki bir üniversitede, Fulbright bursu ile araştırmalar yaptık. Bana Chad Gardaş diyen Melih, birkaç yıl önce Yale Üniversitesinden emekli olduğumda, onuruma yapılan sempozyumun, açılış konuşmasını yaptı. Melih'in kitapları uluslararası yankı uyandırdı. Bazı kitaplarını İngilizce de yazdı. Melih, uluslararası olan, Birleşmiş Milletler Çevre Ödülünü aldı. Onu tanımak, benim için bir onurdur. Araştırmaları ölümsüzdür çünkü ormancılıkta yeni buluşlar yaptı. Hatta yeni bir alt tür saptadı. Bu nedenle, Melih'in bulguları sonsuza kadar kullanılacak ve yaşayacaktır" dedi.

"Büyük bir mutlulukla belirtmeliyim ki Türkiye ormansızlaştırma yazgısını olumluya çevirdi"

Prof. Dr. Melih Boydak ise "Meslek yaşamının 59'uncu yılını idrak eden ve 55 yıl fiilen çalışan bir ormancı akademisyen olarak güzide topluluğunuza hitap etmenin zevki ve heyecanı içerisindeyim. Bugün meslektaşlarım tarafından bir faninin yaşamında büyük mutluluk ve onur duyacağı bir armağanla ödüllendirildim. ABD'de Yale Üniversitesi Emeritüs Öğretim Üyesi kadim dostum Prof. Dr. Ch. De. Oliveri'in ifadeleri beni duygulandırdı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bir zamanlar 50 milyon hektar olan ülkemizin ormanları 22 milyon hektara gerilemiştir. Doğu Anadolu, Elazığ ve buralar geçmişte meşe türleri olmak üzere ormanlarla kaplıydı. Meşe ormanlarının geçmişteki tükenişinde Doğu Anadolu Bölgesinde plansız otlatmadan kaynaklanan bir süreç vardı. Kıymetli maden elde etmede odun kullanımı azalmada etkili olmuştur. Meşe ormanlarının kesilen kütük ve dalları kışın ısınmada kullanılmış, 'Cilo' adı verilen meşe ağaçlarının yapraklı ince dalları ise kışın hayvanlara yem olarak verilmiş. Çoğu yerlerde meşe kesimlerini izleyen plansız keçi otlatması, kütüklerden çıkan meşe sürgünlerinin büyümesini engellemiştir. Bu nedenle kesilen meşelerin kökleri de sökülerek, kışın ısınmada kullanılmıştır. Böylece dağlar ormansızlaşmıştır. Büyük bir mutlulukla belirtmeliyim ki, Türkiye'de ve bu bağlamda Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bu ormansızlaşma yazgısını olumluya çevirdiler" diye konuştu.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner de bu ormanı oluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından program katılanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.