Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in annesi toprağa verildi
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in annesi Salime Daşdemir, 68 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze Ankara'da kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in vefat eden annesi Salime Daşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili Araştırmacı Hilmi Daşdemir'in annesi Salime Daşdemir, 68 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhume Daşdemir, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çok sayıda siyasi ve bürokrat katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam