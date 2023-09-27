Depremin vurduğu Hatay'da 8 katlı binanın üzerine çöken iş makinesi, enkazdan çıkarıldıktan sonra tanınmaz hale geldi. Operatörün hayatını kaybettiği olay, yıkımın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Operatöre mezar olan iş makinesinin son hali yıkımın acımasız yüzünü yeniden ortaya serdi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 8 katlı binanın üzerine çöktüğü iş makinası, enkazdan çıkarıldı. Operatöre mezar olan iş makinası, adeta tanınmaz hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkay Ten hayatını kaybetmişti. Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iş makinası, tanınmaz hale geldi. İş makinasının haliyse yıkımın şiddetini yeniden gözler önüne serdi. Genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım belki başka bahara" paylaşımı ise yürekleri dağladı.