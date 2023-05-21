Oltu'da Şemsiye Değil Kabalak Otu

Mevsim normallerinin üstünde yağış alan Oltu'da kabalak otlarının büyüklüğü bir metreyi geçti. Oltu Aslanpaşa mahallesinde Şinasi Ekinci'ye ait bahçede yetişen kabalak otlarını görenler şaşırıyor. Halk tarafından devetabanı olarak bilinen kabalak, orman kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişiyor.

Şemsiye değil kabalak otu

ERZURUM - Mevsim normallerinin üstünde yağış alan Oltu'da kabalak otlarının büyüklüğü bir metreyi geçti.

Oltu Aslanpaşa mahallesinde Şinasi Ekinci'ye ait bahçede yetişen kabalak otlarını görenler şaşırıyor Yerden yüksekliği bir metreyi aşan yaprak genişliği adeta güneş şemsiyesi gibi olan kabalak otları adeta Vietnam'ı andırıyor.

Halk tarafından devetabanı olarak bilinen kabalak, orman kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişiyor.

Oltulu efsanelerden İbrahim Duran Busene, 'Bölgemize yoğun bir şekilde yağmur yağması sonucu kabalak otu haddinden fazla büyümüş durumda. İlk defa bu kadar büyümüş gördüm sanki güneşlik şemsiye gibiler yazın iyi kullanılır' dedi.