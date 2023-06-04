Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Oltu'da Gelincikler İkinci Kez Açtı

Yaşam Haberleri

Erzurum'un Oltu ilçesinde baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincikler, ikinci kez açarak ovayı kırmızıya boyadı. Oltu Vişneli Mahallesi'nde meralar gelinciklerle süslendi.

Oltu'da gelincikler ikinci kez açtı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincikler, ikinci kez açarak ovayı kırmızıya boyadı.

Oltu'da son günlerde sabah güneş, akşam yağmur yağması doğayı kırmızı yeşile bürüdü. Oltu Vişneli Mahallesi'nde meralar gelinciklerle süslendi.

Oltulu Emrah Aydın, "Yaklaşık 2 yıldır gelmiyordum Oltu'muza. Buralar çocukluğumuzun geçtiği yerler. Buralar çocukluğumuzdan da biliriz ki gelincikler yılda bir defa açar sonra kaybolurdu. Ama şimdi geldiğimde bana sürpriz oldu gelincikler ikinci kez açmışlar. Karadeniz iklimini görüyoruz burada. Oltu'ya geldiği bir haftadan beri her gün yağmur yağıyor ve bu yağmurlar sonrasında gördüğünüz gibi cennetten bir köşe memleketimiz herkesi bu güzellikleri görmesi için davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yaşam

Erzurum Oltu Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title