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Oltayla, boyu kadar balık tuttu

Yaşam Haberleri

Elazığ'da balık tutmak için Keban Baraj Gölüne giden bir kişi, oltayla boyu kadar Fırat turna balığı tuttu. Elazığ'da 3 arkadaş balık tutmak için Fırat Nehri Keban Baraj Gölüne açıldı. Bir süre avlanan arkadaşların oltasına bir anda dev bir balık takıldı. Büyük bir heyecanla balığı çeken arkadaşlar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Arkadaşlar, tuttukları balığı tekneleriyle karaya çıkardı. Balığın 157 santimetre uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.

Oltayla, boyu kadar balık tuttu

ELAZIĞ Elazığ'da balık tutmak için Keban Baraj Gölüne giden bir kişi, oltayla boyu kadar Fırat turna balığı tuttu.

Elazığ'da 3 arkadaş balık tutmak için Fırat Nehri Keban Baraj Gölüne açıldı. Bir süre avlanan arkadaşların oltasına bir anda dev bir balık takıldı. Büyük bir heyecanla balığı çeken arkadaşlar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Arkadaşlar, tuttukları balığı tekneleriyle karaya çıkardı. Balığın 157 santimetre uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yaşam

Elazığ Fırat Keban Yaşam Haberler

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