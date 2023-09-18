- Oltanın ucundaki balığa saldıran martı kancaya takıldı

SAMSUN - Karadeniz açıklarında olta atan hobi balıkçısının tuttuğu balığa martı saldırdı. Balıkçı, oltanın kancasına takılan martıyı oltası ile tekneye çekerek kurtardı.

Samsun'da hobi balıkçılığı yapan üç kişi balık tutmak için tekneleriyle Karadeniz'e açıldı. Denize olta atan balıkçının oltasının ucundaki balığı kapmak isteyen martı kancaya takıldı. Balıkçı martıyı yaklaşık 15 metre çekerek tekneye getirdi. Kendi elleri ile kancayı çıkartan balıkçı, martıyı özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.