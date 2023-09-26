Olimpiyat Stadı'nın otoparkı motosiklet sürücülerinin meskeni haline geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı'nın otoparkı akşam saatlerinde ise motosiklet kullanıcılarının meskeni haline dönüşüyor. Ön kaldıran ve akrobasik hareketler yapan sürücüler metro durağı için otoparkı kullanmak zorunda kalan vatandaşlara da zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Tehlikeli hareketler sergileyen sürücüler cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Olimpiyat Stadı'nın otoparkı akşam ve gece saatlerinde motosiklet sürücülerinin meskeni haline geliyor. Otoparkta buluşan motosiklet grupları tehlikeli hareketler sergileyerek otopark içerisinde dolaşırken, metro duraklarına ulaşmak için otoparkı kullanan vatandaşlar zor durumlarla karşı kaşıya kaldı. Motosiklet sürücülerinin ön kaldırarak yaptığı tehlikeli hareketler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL