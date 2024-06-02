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Okulda erik yerken nefes borusuna parça kaçan çocuk hayatını kaybetti

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Düzce'de bir ilkokulda erik yerken nefes borusuna parça kaçan 7 yaşındaki Hiranur Kalkan, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

DÜZCE'de, okulda erik yerken nefes borusuna parça kaçan 7 yaşındaki Hiranur Kalkan, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Mayıs'ta Konuralp Mahallesi'nde bulunan Konuralp İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda erik yiyen 1'inci sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan'ın nefes borusuna erik parçası kaçtı. Öğrencinin nefessiz kaldığını gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur Kalkan'ın tedavisi yoğun bakımda devam etti. Talihsiz çocuk, 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, bugün yaşamını yitirdi. Hiranur Kalkan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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