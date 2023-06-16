Şırnak'ın İdil ilçesinde Özbek köyü İlk ve Ortaokulunda 10 öğretmen ile 100 öğrenci 250 metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturdu. Lavanta üretimi köyde yaygınlaşarak tarım turizmi için umut oldu.

Okulda başlayan lavanta üretimi köye yayıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde Özbek köyü İlk ve Ortaokulunda 10 öğretmen ile 100 öğrenci 250 metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturdu.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Süleyman Köse, 10 öğretmen ve 100 öğrenci "Lavanta Kokulu Okul" proje ile okul bahçesinde kullanılmayan 250 metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturdu.

Kasım ayında Tekirdağ'dan getirilen yağlık İngiliz lavanta fideleri okul bahçesinde ekimi yapıldı. Damlama sulama sistemi ile sulaması yapılan lavantalar büyüdü, çiçek açtı ve verim vermeye başladı. Tarım ile uğraşan köylüler için daha az suyla üretilen ve daha çok getirisi olan lavanta bahçesi umut oldu. Okul müdürü ve 10 öğretmen, öğrencilerine lavantadan ürün elde etmenin yollarını da gösterdi. Her bir öğrencisinden de öğrendiklerini ailelerine öğretmelerini istedi. Bu sayede tüm köyde lavanta üretimini desteklemeyi amaçlayan Köse, "Lavanta Kokulu Okul" ismini koyduğu markanın patentini de aldı. Şimdi lavantalar açtı, çocukların yüzü güldü.

Özbek İlk ve Ortaokul Müdürü Hakan Süleyman Köse, Şırnak, bulundukları İdil ilçesini ve Özbek köyünü cazibe turizm merkezi yapmak, turizmde bir öncü yapmak istediklerini söyledi.

Buradaki önyargıları yıkmak istediklerini belirten Köse, "Öğrencilerimizin yeşil farkındalığını artırmak. Velilerimizin farklı alternatif tıbbi aromatik bitki ile tanıştırmak. Farklı ürünlerin tarımını öğretmek. Daha fazla kazanabilecekleri ürün ile tanıştırmak ve onlarda üretim özgüvenini oluşturmak amacıyla öğrencilerimizin önderliğinde 250 metrekarelik okul bahçesinde atıl bulunan bir alanı yeşillendirdik. Bu yeşillendirme sürecinde lavantayı kullandık" dedi.

"Öğrenciye bu süre içinde temel tarım eğitimini verdik"

Lavantanın 12 ay yeşil kalabilen bir bitki olduğunu aktaran Köse, "Çiçekle öğrenciyi özleştirdik. Öğrenciye bu süre içinde temel tarım eğitimini verdik. Bahçemizdeki bütün lavantayı öğrencilerimiz dikti. Öğretmenler sadece süreci tarif ettiler, yön gösterdiler. Öğrencilerimizin önderliğinde oluşan bu bahçe neticesinde, öğrencilerimize lavanta hediye ettik. Bu hediye ettiğimiz lavantaları kendi evlerine, kendi bahçelerine dikmelerini, okulda öğrendiklerini aileleri ile tanıştırmalarını istedik. Bu süreçte okuldan doğan ve bütün köye yayılan bir lavanta floramız oldu" diye konuştu.

"Bölgede arılar lavanta balı çalışıyor"

Şu an bölgedeki arıların lavanta balı çalıştığını ifade eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mutlu. Öğrencilerin okula bağlılığı, eğitime bağlılığı artı. Eskiden okuldan kaçıp dışarıya giden öğrenci, artık okuldan kaçıyor ama bahçeye geliyor. ve ben bahçeden gitmek istemiyorum diyor. Bu bizim için çok değerliydi. Okula, eğitime bağlılık düzeyini artırmak bizim için çok değerliydi. 12 ay yeşil kalan bitkinin farkındalığını artırmak bizim için çok değerliydi. ve üretim özgüvenini oluşturmak, köylüyü hiç bilmediği bir ürünle tanıştırmak, biliyorsunuz değişim kültürü zordur."

Köylünün bilmediği ürünü yapmak istemediğini kaydeden Köse, "Kazanmadığı ürüne karışmak istemez. Biz, biraz bunun önyargısını kırmak istedik. ve dedik ki biz köy okulu olarak önderlik yapıyoruz. Okul bahçesinde biz bunu uygulamalı olarak yapıyoruz. Ne kadar kazanırsa karlıysa, işinize gelirse işte ürün bu dedik. Olumlu dönüşler aldığımız velilerimiz var. Biz 7 senedir burada çalışıyoruz. Midyat'a gelen birçok turist buraya gelmiyor. Neden burası bir tarım turizmi noktası olmasın diye düşündük. Bu sebeple Şırnak'a olan önyargıları yıkmak ve tarım turizmi cazibe merkezi haline getirmek için lavanta kokulu köy olduk. Buradan doğan lavantamızı patentlendik" şeklinde konuştu.