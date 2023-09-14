Okul Servislerine Denetim: İkaz Yeleği Olmayan Görevliye Cezai İşlem

İstanbul Beyoğlu ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde, okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Polis ekipleri, şoför ve hosteslerin evraklarını kontrol ederken, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını da denetledi. Kadıköy'de bir servis görevlisine ikaz yeleği olmadığı gerekçesiyle 951 lira ceza kesildi.

BEYOĞLU ve Kadıköy'de, okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri, şoför ve hosteslerin evraklarını inceledi, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Kadıköy'de bir servis görevlisine ikaz yeleği olmadı gerekçesiyle 951 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının dördüncü gününde de okul servislerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde ve Kadıköy Şair Arşi Caddesi yapılan kontrollerde, trafik polisleri, okul servislerini durdurarak denetimde bulundu. Şoför ve hosteslerin evrakları kontrol eden ekipler, öğrencilerin kemerlerinin takılıp takılmadığını da denetledi. Kadıköy'deki denetimde bir serviste görevli personele ikaz yeleğini olmadığı gerekçesiyle 951 lira ceza yazıldı.

Ceza yazılan servis görevlisi Semra Doğan 'Şirketimiz veriyor bize. Okulun daha ilk günleri, ilk günler biraz sıkıntılı oluyor tabii. Alamadığım için ceza kesildi. Benle alakalı değil, şirketten alıyorum yeleği" dedi.