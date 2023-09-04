Okul Servisleri ve Araç Sürücüleri Denetlendi

Okulların açılmasına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştıran Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde okul servisleri başta olmak üzere tüm araç sürücülerini hem denetledi hem bilgilendirdi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 12 sürücüsü ise ceza yemekten kaçamadı.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala okul bölgeleri başta olmak üzere il genelindeki kontrollerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler, sabah saatlerinde 3 farklı noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Okul servisleri başta olmak üzere motosiklet ve araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücüler ise ceza yemekten kaçamadı. Uygulamalarda 9 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 2 sürücüye ehliyet sınıfına göre yetkisiz araç kullanmaktan ve 1 sürücüye de ehliyet süresi dolduğu halde araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca ekipler denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirdi.

Özellikle okul bölgelerinde denetimler yoğunlaştırılırken, çalışmaların gün boyunca ve aralıklı saatlerde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN