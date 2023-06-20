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Okul bahçesindeki ıhlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan Dumlupınar ortaokulunda meydana gelen olayda ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.

Okul bahçesindeki ıhlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan Dumlupınar ortaokulunda meydana gelen olayda ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay Hamidiye mahallesinde bulunan Dumlupınar ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okulun bahçesine giren İsa Eren(68), ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Topladığı sırada dengesini kaybeden adam beton zemin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adamın sol bacağının kırıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam

Dumlupınar Hamidiye İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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