Okul bahçeleri havuzlarla şenlendi

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesi çerçevesinde kurduğu portatif yüzme havuzları ile okul bahçelerini adeta tatil köyüne dönüştürdü. 3 ilçedeki 4 okul bahçesine kurulan portatif havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilirken, isteyen çocuklar ise aquaparkta eğlencenin tadını çıkarıyor.

Bursa'nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7'den 70'e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okul bahçelerini havuzlarla renklendirdi. 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesi çerçevesinde; Osmangazi'de Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım'da Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Kestel'de Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. 26 Ağustos'a kadar devam edecek proje çerçevesinde, uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Proje çerçevesinde yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Osmangazi ilçesindeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu bahçesi ise tam bir aquaparkı andırıyor. Yüzme eğitiminin yanında çocuklar, kaydıraklı havuzlarda gönüllerince eğleniyor. Eğitim dönemi boyunca zaman zaman isteksiz geldikleri okullarına bu kez büyük bir istek ve heyecanla koşan çocuklar, okul bahçesinde tatilin tadını çıkarıyor.