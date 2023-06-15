Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanser tedavisi gören İngilizce öğretmeni Nazım Kaynar hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl öğrencilerinin evinin önünde sürpriz yaptığı öğretmen, öğretmenler gününde duygulandıran görüntülerle tanınmıştı.

Öğrencilerinin öğretmen gününde sürpriz yaptığı öğretmenden acı haber

Kansere yenik düşen öğretmen toprağa verildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzun süredir kanser tedavisi gören İngilizce öğretmeni Nazım Kaynar son yolculuğuna uğurlanırken, Türkiye onu geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da öğrencilerinin evinin önün

öğretmenler gününde duygulandıran görüntülerle tanımıştı.

Safranbolu ilçesinde Müdür yardımcılığı ve İngilizce öğretmenliği yapan Nazım Kaynar tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Kaynar için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynar'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynar'a öğretmenlik yaptığı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Gününde evinin önün gelerek motal açısında sürpriz yapmıştı. Yıllarını öğrencilere harcayan öğretmen, bu davranış karşısında duygu dolu anlar yaşamış ve iyileşerek aranıza mutlaka döneneceğim mesajı vermişti.