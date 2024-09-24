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Öğrencileri Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Öğrencileri Dolandırıcılığa Karşı Uyarı
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Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, üniversite kayıt dönemi sonrası konut kiralama yapan öğrenci ve velilerini 'sahte ilan' ve 'kapora' dolandırıcılığına karşı uyardı. Dolandırıcıların, gerçek olmayan konut ilanlarıyla para talep ettiklerini belirtti.

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, üniversite kaydı sonrası yerleşeceği kentte bütçesine uygun konut kiralamak isteyen öğrenci ve velilerini, 'sahte ilan' ile 'kapora' dolandırıcılığına karşı uyardı. Gündüz, "Evi, tapu sahibi veya emlakçının yetkisini sorgulamadan kapora veya depozito ödemeyin" dedi.

Üniversitelerin kayıt dönemi sonrası emlak sektöründe büyükşehirlerde 'kiralık ev' arayışındakilerin sayısı arttı. Bütçesine uygun ev kiralamak isteyen öğrenciler ve aileleri, internetteki sahte ilanlarda dolandırıcıların 'kapora' tuzağına düşmeye başladı. Gerçekte olmayan konuta dair bilgilerin yer aldığı ilanlarda, bağlantı kurdukları kişiyle telefon görüşmesi sonrası para talep eden dolandırıcılar, ucuza ev kiralamak isteyenlere mağduriyet yaşattı. Havale yoluyla kapora ödenmesi sonrası ilanı kaldıran, telefon hattını iptal eden dolandırıcılardan şikayet edenler, haklarını aramak için savcılık ya da tüketici hakları derneklerine başvurdu.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet ilanlarında konut kiralamak isteyenlerin kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ev kiralayacakların dolandırılmamak için dikkatli olması gerektiğini belirten Gündüz, "İlanı verenler konut kiralamak isteyenden beğendiği gayrimenkulü ilan sayfasından kaldırmak için kapora istiyor. Vatandaş heyecanla para gönderiyor. Dolandırıcılar, ilan 1 gün kalsa da 10-15 kişiyi bu şekilde dolandırıp ciddi kazanç sağlıyor. Vatandaşlar kiralamak istediği evi görsün, tapu sahibiyle görüşsün ya da emlakçı kiraya veriyorsa vekalet istensin, yetkisi sorgulansın, meslek odasına üyeliği incelensin. Bu şartlar gerçekleşmiyorsa tüketiciler aldanmasın. Kapora veya depozito ödemesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Dolandırıcılık Antalya Sağlık Finans Hukuk Yaşam Emlak

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