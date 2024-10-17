Üye Girişi
Haberler

Öğrencilere Çorba İkramı ile Kahvaltı Alışkanlığı Kazandırılıyor

Öğrencilere Çorba İkramı ile Kahvaltı Alışkanlığı Kazandırılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Barbaros Ortaokulu, 'Bir Kepçe Çorba Güne Zinde Başla' projesi ile öğrencilere haftada bir çorba ikram ederek kahvaltı alışkanlığı kazandırıyor. Proje, öğrencilerin hem sağlıklı bir öğün almasını sağlamakta hem de derse hazırlıklarını artırıyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çorba içme ve kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmaları amacıyla Barbaros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün sabah çorba ikram ediliyor.

Barbaros Ortaokulunda 'Bir Kepçe Çorba Güne Zinde Başla' projesi kapsamında iki yıldır haftada bir gün sabah ilk ders öncesi öğrencilere çorba ikram ediliyor. Okul yönetimi tarafından yapılan proje kapsamında her hafta çarşamba günü sabah erken saatte gelen çorbalar öğretmenler ve hizmetliler tarafından karton bardaklara konularak yanında ekmek ile çocuklara dağıtılıyor. Öğrenciler sıralarında çorba ve ekmeği yedikten sonra derse başlıyor. Geçen yıldan bu yana süren çalışma ile öğrencilere kahvaltı yapma ve çorba içme alışkanlığı kazandırılması amaçlanırken, projenin uzun süre devam ettirilmesi hedefleniyor.

'ÇORBA İÇTİKLERİ GÜNLERDE DERSLERİ DAHA İYİ DİNLİYORLAR'

Fen bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik, "Geçen sene böyle bir etkinliğe başladık. Fark ettik ki öğrencilerimiz sabah erken kahvaltı yapmakta zorlanıyor. Kahvaltı yapsalar da poğaça, simit, tost olduğu için şekerleri çok çabuk düşüyor. Bir de çorba bizim geleneksel sabah öğünümüzdür. Atalarımız her kahvaltıda bir tarhana veya farklı bir çorba olsun isterler. Biz de ondan esinlenerek öğrencilerimize çorba ikram etmeyi uygun bulduk. Onlar da çorbadan faydalanıyor. Severek içiyorlar. 'Çorba içtiğimiz günler dersleri daha iyi dinliyoruz. Öğlene acıkmadan giriyoruz' gibi geri dönüşler de bizleri mutlu ediyor" dedi.

'SOĞUK HAVDA ÜŞÜYOR ÇORBA İLE ISINIYORUZ'

Öğrencilerden Aysun Özdeniz, "Havalar soğuk olduğu için üşüyoruz. Çorba sıcak olduğu için üşüme hissimizi alıyor. Bazen kahvaltı da yapamadığımız zaman oluyor. Çorba günlerimizde kahvaltı yapmış oluyoruz" diye konuştu.

'ANNEMİN YEMEKLERİNE BENZİYOR'

Öğrenci Mustafa Ali Turan, "Çorbanın tadı çok güzel, annemin yaptığı yemeklere çok benziyor. Kantinden yemektense çorba içmemiz daha sağlıklı oluyor. Kahvaltı yapamadığımız için burada kahvaltı yapmış oluyoruz" dedi.

Öğrenci Meriç Erkan, "Bazı arkadaşlarımız kahvaltı yapmamış oluyor. Paraları olmadığı zamanlar oluyor. Kantinden bir şeyler alamıyorlar onun için bu çorba etkinliği çok güzel oluyor" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİN SAYESİNDE UZUN SÜREDİR PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Okul Müdürü Salih Bulut da "Projemiz geçen seneden beri hayatta. Bu projenin devam etmesi öğretmenlerin bunu benimsemesi hep elbirliğiyle gayret etmesiyle oluyor. Veliler geri dönüşünü okul aile birliği toplantımızda belirtti. 'Bizim evde yapamadığımızı siz okulda yapıyorsunuz' şeklinde geri dönüşler oldu. Çünkü evde çocuklara ikram etseler yemeyebilirler. Okulda birbirlerine bakarak yiyorlar. Çocuk arkadaşı yediğinde o da bu etkinliğe katılıyor. Alışkanlık kazanmış oluyor aynı zamandan bizim bu atalarımızdan gelen bir alışkanlık inşallah çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Sandıklı Eğitim Yaşam

'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.