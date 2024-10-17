Öğrencilere Çorba İkramı ile Kahvaltı Alışkanlığı Kazandırılıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çorba içme ve kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmaları amacıyla Barbaros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün sabah çorba ikram ediliyor.

Barbaros Ortaokulunda 'Bir Kepçe Çorba Güne Zinde Başla' projesi kapsamında iki yıldır haftada bir gün sabah ilk ders öncesi öğrencilere çorba ikram ediliyor. Okul yönetimi tarafından yapılan proje kapsamında her hafta çarşamba günü sabah erken saatte gelen çorbalar öğretmenler ve hizmetliler tarafından karton bardaklara konularak yanında ekmek ile çocuklara dağıtılıyor. Öğrenciler sıralarında çorba ve ekmeği yedikten sonra derse başlıyor. Geçen yıldan bu yana süren çalışma ile öğrencilere kahvaltı yapma ve çorba içme alışkanlığı kazandırılması amaçlanırken, projenin uzun süre devam ettirilmesi hedefleniyor.

'ÇORBA İÇTİKLERİ GÜNLERDE DERSLERİ DAHA İYİ DİNLİYORLAR'

Fen bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik, "Geçen sene böyle bir etkinliğe başladık. Fark ettik ki öğrencilerimiz sabah erken kahvaltı yapmakta zorlanıyor. Kahvaltı yapsalar da poğaça, simit, tost olduğu için şekerleri çok çabuk düşüyor. Bir de çorba bizim geleneksel sabah öğünümüzdür. Atalarımız her kahvaltıda bir tarhana veya farklı bir çorba olsun isterler. Biz de ondan esinlenerek öğrencilerimize çorba ikram etmeyi uygun bulduk. Onlar da çorbadan faydalanıyor. Severek içiyorlar. 'Çorba içtiğimiz günler dersleri daha iyi dinliyoruz. Öğlene acıkmadan giriyoruz' gibi geri dönüşler de bizleri mutlu ediyor" dedi.

'SOĞUK HAVDA ÜŞÜYOR ÇORBA İLE ISINIYORUZ'

Öğrencilerden Aysun Özdeniz, "Havalar soğuk olduğu için üşüyoruz. Çorba sıcak olduğu için üşüme hissimizi alıyor. Bazen kahvaltı da yapamadığımız zaman oluyor. Çorba günlerimizde kahvaltı yapmış oluyoruz" diye konuştu.

'ANNEMİN YEMEKLERİNE BENZİYOR'

Öğrenci Mustafa Ali Turan, "Çorbanın tadı çok güzel, annemin yaptığı yemeklere çok benziyor. Kantinden yemektense çorba içmemiz daha sağlıklı oluyor. Kahvaltı yapamadığımız için burada kahvaltı yapmış oluyoruz" dedi.

Öğrenci Meriç Erkan, "Bazı arkadaşlarımız kahvaltı yapmamış oluyor. Paraları olmadığı zamanlar oluyor. Kantinden bir şeyler alamıyorlar onun için bu çorba etkinliği çok güzel oluyor" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİN SAYESİNDE UZUN SÜREDİR PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Okul Müdürü Salih Bulut da "Projemiz geçen seneden beri hayatta. Bu projenin devam etmesi öğretmenlerin bunu benimsemesi hep elbirliğiyle gayret etmesiyle oluyor. Veliler geri dönüşünü okul aile birliği toplantımızda belirtti. 'Bizim evde yapamadığımızı siz okulda yapıyorsunuz' şeklinde geri dönüşler oldu. Çünkü evde çocuklara ikram etseler yemeyebilirler. Okulda birbirlerine bakarak yiyorlar. Çocuk arkadaşı yediğinde o da bu etkinliğe katılıyor. Alışkanlık kazanmış oluyor aynı zamandan bizim bu atalarımızdan gelen bir alışkanlık inşallah çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.