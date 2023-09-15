Ordu'nun Ünye ilçesinde bir öğrenci servisinin yüksek hızda ve tehlikeli şekilde araç kullandığı anlar, bir veli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde servisin saatte 110 kilometre hızı aştığı ve virajlara hızlı girdiği görülüyor.

- Öğrenci servisinin hızlı ve tehlikeli araç kullandığı anlar kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ilk ve ortaokul servisinin mahalle yolunda yüksek hız yaptığı ve tehlikeli araç kullandığı anlar, bir veli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Çiğdem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan 52 ADL 584 plakalı öğrenci servis minibüsü hızlı kullanıldığı için öğrenciler tarafından velilere şikayet edildi. Bunun üzerine öğrencilerin velilerinden biri minibüsü takip ederek cep telefonu ile o anları kaydetti.

Kaydedilen görüntülerde okul servisinin içerisinde öğrencilerin bulunduğu esnada, mahalle yolunda saatte 110 kilometre hızı aştığı, virajlara hızlı girdiği ve tehlikeli araç kullandığı anlar yer alıyor.

Olayı kaydeden öğrenci velisinin bu esnada olayı tepki gösterdiği duyuluyor.