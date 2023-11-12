Öğrenci Otobüste Rahatsızlandı, Şoför Hastaneye Götürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsünde rahatsızlanan öğrenci, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde seyir halinde olan 41 J 4005 plakalı özel halk otobüsünde bir öğrenci rahatsızlandı. Otobüste fenalaşan genç kız baygınlık geçirdi. Öğrenciyi fark eden şoför Seçkin Yige, güzergah değiştirerek hastaneye gitti. Hastanede genç kızın kaydını yaptırıp, ailesine ulaşan Yige, üyesi olduğu otobüsçüler kooperatifine de bilgi verdi. Kooperatifte sorumlu kişi hastaneye gelerek, ailesi gelene kadar genç kızın yanında bekledi. Bu sırada hastaneden ayrılan Seçgin ise seferine devam etti.

"Hastaneye yetiştirdik"

Olayı anlatan şoför Seçkin Yige, "Öğrencileri aldık ve seyir halinde ilerlerken bir kız çocuğunun fenalaştığını gördüm. Gördükten sonra hastaneye yetiştirdik. Ailesinin numarasını alıp, haber verdik. Otobüs kooperatifi yöneticilerine de haber verdim durumu. Kız çocuğunun yanında durması için yönetim kurulundan bir arkadaş geldi. Ben de diğer yolcularla birlikte yoluma devam ettim. Çocuğun durumunun da iyi olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ