Oğlak gölete düştü, annesi kurtarılmasını bekledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete düşen oğlak kurtarıldı. Kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansırken göletteki oğlağın annesi de yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde bir oğlak annesi ile gezinirken gölete düştü. Oğlağın gölete düşmesiyle annesi ortalığı birbirine kattı. Göletin başında uzun süre 'Me'leyen keçinin olduğunu fark eden vatandaşlar, oğlağı kurtarma operasyonu başlattı.

Vatandaşlar, yaptıkları kurtarma operasyonu ile gölete düşen oğlağı kurtardı. Oğlağın annesi ise yavrusunun kurtarılmasını izledi.

Oğlağın kurtarılma anı ise saniye saniye görüntülendi.