OEDAŞ, Afyonkarahisar'da sokak hayvanları için ikinci tedavi odasını açtı

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sokak hayvanlarının bakımı için Eskişehir'den sonra ikinci tedavi odasını Afyonkarahisar'da açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi içinde açılan tedavi odasının tıbbi cihaz desteği OEDAŞ tarafından karşılandı.

OEDAŞ, Kovid-19 salgın sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının bazı temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını fark eden saha çalışanlarının önerisiyle "Can Dostlar" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmişti.

Yaklaşık iki buçuk yıldır sokak hayvanlarının beslenme, barınma, kısırlaştırma, bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılandığı tedavi odasını Eskişehir'den sonra Afyonkarahisar'da da hayata geçirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğiyle kurulan tedavi odasının açılışı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nden bir gün önce Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner başta olmak üzere yerel yöneticiler, HAYTAP temsilcileri ve OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın ile İl Müdürü Cafer Demir'in de aralarında bulunduğu şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, ana faaliyet alanları olan elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra topluma, çevreye, tüm canlılara ve kültüre katkı sunmaya yönelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projelerimizle bölgemizden başlayarak ülkemize ve dünyamıza değer katmaya odaklanıyoruz. Can Dostlar sosyal sorumluluk projemizi, salgın döneminde saha çalışanlarımızın önerisiyle hayata geçirdik. İlk etapta mama dağıtımıyla başladığımız projemiz, kamudan sivil toplum kuruluşlarına ve bölge halkına kadar her kesimin sahiplenmesiyle günden güne büyüdü. Biz de bu ilgi karşısında sokak hayvanlarının barınma, kısırlaştırma, bakım ve tedavilerine de katkı sağlayacak şekilde projemizi genişlettik. İlk tedavi odamızı iki yıl önce Eskişehir'de açtık. O tedavi odasında bugüne kadar binlerce kedi ve köpeğin kısırlaştırma operasyonları ile tümör gibi zorlu operasyonları da kapsayan ameliyatları gerçekleştirildi. Hedefimiz, hizmet verdiğimiz iller olan Bilecik, Kütahya ve Uşak'ta projemizi genişletip örnek olmak."