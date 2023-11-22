Odunpazarı Belediyesi Sevinç Mahallesi'nde yeni halk merkezini açıyor

Odunpazarı Belediyesi, 18'inci halk merkezini Sevinç Mahallesi'ne açıyor. Çalışmaları tamamlanan Sevinç Halk Merkezi, 26 Kasım Pazar günü hizmete açılacak.

Çağdaş toplumun kurulmasına; sağlık, eğitim, çevre, kadın ve engelli haklarının savunulmasına; sanatın, kültürün ve vatandaşların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için Eskişehir'e 17 halk merkezi kazandıran Odunpazarı Belediyesi, 18'inci halk merkezini Sevinç Mahallesi'ne açıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halk merkezinin çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Sık sık Sevinç Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alıyor. Sevinç Mahallesi 231.Sokak NO: 94 adresinde yer alan Odunpazarı Belediyesi Sevinç Halk Merkezi'nin olduğu binada halk merkezi dışında taziye evi, muhtarlık ve doktor odası da bulunuyor. Çalışmaları tamamlanan Sevinç Halk Merkezi, 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'Te gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak.

"SOSYAL VE HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLİYORUZ"

Sevinç Mahallesi Halk Merkezi ile ilgili açıklama yapan Başkan Kazım Kurt, 18'inci halk merkezinin Eskişehirlilere hayırlı olmasını diledi. Halk merkezinin bulunduğu binada mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda taziye evi, muhtarlık ve doktor odasının da bulunduğunu belirten Başkan Kurt, "Eskişehirli hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal ve halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu bina aynı zamanda katılımcılığın da en güzel uygulamalarından. Sevinçli hemşehrilerimiz talep etti, biz de hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız da sona geliyoruz. Halk merkezimizi 26 Kasım Pazar günü hizmete açacağız. Saat 14.00'de gerçekleşecek açılış törenine, tüm hemşehrilerimiz davetlidir " dedi.